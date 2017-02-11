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YÖKDİL'e 93 bin başvuru

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na toplam 92 bin 904 başvuru yapıldığını bildirdi.

YÖKDİL'e 93 bin başvuru

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na toplam 92 bin 904 başvuru yapıldığını bildirdi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:53
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YÖKDİL'e 93 bin başvuru

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na toplam 92 bin 904 başvuru yapıldığını bildirdi.

Saraç, sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook üzerinden, "alana özgü" dil yeterliliğini belirlemeye yönelik dil sınavı YÖKDİL'e başvuru süresinin sona erdiğini bildirdi.

Saraç, sınava gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başvuru sayısına bakıldığında sınavı düzenleme kararının isabetli olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

İlk kez düzenlenecek YÖKDİL sınavına yapılan başvuru sayılarını alan bazında da açıklayan Saraç, Sosyal Bilimler alanında 37 bin 946, Fen Bilimleri alanında 28 bin 794, Sağlık Bilimleri alanında 26 bin 164 olmak üzere toplam 92 bin 904 başvuru yapıldığını belirtti.

Bu girişimin çok uzun yıllardır beklendiğini ifade eden Saraç, sınava gireceklere başarılar diledi.

Bu arada, giriş belgeleri 27 Şubat'ta yayımlanacak sınav, 5 Mart'ta 30 ilde düzenlenecek.

"Alana özgü" ilk akademik dil sınavı YÖKDİL Sınavı, mevcut Yabancı Dil Sınavının (YDS) yanında adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliğini taşıyor.

YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanacak, sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKProf. Dr. Yekta SaraçYÖKDİL
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