Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107202
ALTIN
145.447
DOLAR
3.5161
STERLİN
4.5323
EURO
4.1312
"Postacı Nevzat"
"Postacı Nevzat"
Eve hapsolmak istemiyor
Eve hapsolmak istemiyor
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre gidiyor
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre...
Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak
Türk Yıldızları şehit Eren anısına...

YÖK üniversite adaylarına neden tercih yapmadıklarını soruyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç, tercihte bulunmayan üniversite adaylarına yönelik hazırladıkları anket uygulamasını bugün saat 17.00'den itibaren başlatacaklarını söyledi.

YÖK üniversite adaylarına neden tercih yapmadıklarını soruyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç, tercihte bulunmayan üniversite adaylarına yönelik hazırladıkları anket uygulamasını bugün saat 17.00'den itibaren başlatacaklarını söyledi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:55
0 Okunma
YÖK üniversite adaylarına neden tercih yapmadıklarını soruyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yaptığı açıklamada, yükseköğretim sisteminin her kademesinde kaliteyi öncelikli kılmayı ve nitelikli dikey büyümeyi hedefleyen "Yeni YÖK" olarak ÖSYS-2017'de tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmayan 852 bin adaya "Neden tercih yapmadınız?" diye soracaklarını daha önce kamuoyuna açıkladıklarını hatırlattı.

Tercih yapmayan adaylara anket

Bu kapsamda, YÖK tarafından ÖSYS-2017'de üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analiz sonrasında, tercih sürecinde puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı öğrencilerin tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenebilmesine yönelik veri toplamak amacıyla bir anket geliştirildiğini bildiren Saraç, şöyle konuştu:

"Konuyla ilgili karar alma süreçlerine katkı sağlayabilmek amacı ile tercihte bulunmayan üniversite adaylarımıza yönelik hazırladığımız anket uygulamasını bugün saat 17.00’den itibaren başlatacağız ve anketimiz, 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar devam edecektir. Kayıtlarımızda e-posta adresi bulunmayan öğrencilerimiz de 'https://tercihanket.yok.gov.tr' adresinden giriş yaparak anketi doldurabileceklerdir."

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKüniversiteEğitimSınavMEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak Üniversitesi rektör aday adaylığı başvuruları başladı
Şırnak Üniversitesi rektör aday adaylığı başvuruları başladı
Meslek öğrenmek isteyenler için yaş ve takvim şartı kaldırıldı
Meslek öğrenmek isteyenler için yaş ve takvim şartı kaldırıldı
KYK İletişim Merkezi artık 7/24 çalışacak
KYK İletişim Merkezi artık 7/24 çalışacak
ÖSYS Milli Sporcu Yerleştirme Tercihleri başladı
ÖSYS Milli Sporcu Yerleştirme Tercihleri başladı
Türkiye'den Kazakistanlı 500 öğrenciye eğitim bursu
Türkiye'den Kazakistanlı 500 öğrenciye eğitim bursu
7 üniversite 67 öğretim üyesi alacak
7 üniversite 67 öğretim üyesi alacak
"Yükseköğretimde yatay büyümeyi sağladık dikey büyümeye yoğunlaşıyoruz"
"Yükseköğretimde yatay büyümeyi sağladık dikey büyümeye yoğunlaşıyoruz"
Üniversite yerleştirme sonuçlarına güncelleme
Üniversite yerleştirme sonuçlarına güncelleme
LYS'de ilk 100 öğrencinin 66'sı Boğaziçi Üniversitesini seçti
LYS'de ilk 100 öğrencinin 66'sı Boğaziçi Üniversitesini seçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ