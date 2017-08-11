YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi

ANKARA - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), öğrenci ve velilerin hayatlarını kolaylaştırma, kayıt dönemindeki giderlerini azaltma amacıyla hayata geçirilen ve geçen yıl 407 bin 946 öğrencinin yararlandığı elektronik kayıt (e-kayıt) sistemi, 110 devlet üniversitesindeki 11 bin 851 program ile 16 vakıf üniversitesindeki 2 bin 80 programda uygulanacak.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, tüm devlet üniversiteleri ile 16 vakıf üniversitesine kayıt yaptıracak öğrenciler, e-kayıt işlemlerini "https://www.turkiye.gov.tr/" internet sitesi üzerinden, e-devlet şifrelerini kullanarak bugünden itibaren 16 Ağustos'a kadar yapabilecek.

Elektronik kayıt olmayı tercih eden öğrencilerin üniversitelere giderek tekrar kayıt yaptırmalarına gerek olmayacak. Öğrenciler, elektronik kayıt işleminin ardından üniversitelerinin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına giderek, duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda eğitime başlayabilecek.

Kapsamı genişletildi

YÖK'ün, Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında ilk olarak 2014-2015 eğitim öğretim döneminde 32 devlet üniversitesinde başlattığı e-kayıt sistemi, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde devlete ait tüm yükseköğretim kurumlarında uygulamaya geçirilmişti.

Geçen yıl elektronik kayda 108 devlet ve 9 vakıf üniversitesi dahil olurken, bu yıl 110 devlet üniversitesindeki 11 bin 851 program ile 16 vakıf üniversitesindeki 2 bin 80 program için elektronik kayıt imkanı sağlanacak.

İsteyen adaylar, 14-18 Ağustos tarihlerinde üniversitelerine giderek şahsen kayıt da yaptırabilecek.

Öğrencilere ve ailelerine, yerleştirilen üniversiteye gitmeden kayıt olma imkanını sağlayan e-kayıt uygulaması, zaman ve paradan da tasarruf sağladı. Elektronik kayıt sistemini tercih eden öğrencilerin, üniversitelere giderek tekrar kayıt yaptırmasına gerek kalmadı. Böylece büyük oranda tasarruf sağlandı. Aynı zamanda kağıt israfı, sahtecilik ve bürokratik işlemler azaldı, üniversitelerin ve bu işlerle uğraşan memurların da iş yükü büyük ölçüde hafifledi.

Geçen sene adayların yüzde 68,8'i e-kayıt yaptırdı

Bu kapsamda, geçen yıl elektronik kayıt yaptırabilecek 592 bin 634 adaydan yüzde 68,8'ine karşılık gelen 407 bin 946'sı elektronik kayıt yaptırdı ve bu sayede 200 milyon lira tasarruf sağlandı. Elektronik kayıt yapabilecek öğrencilerin yüzde 70,6'sı devlet üniversitelerine, yüzde 18'i de vakıf üniversitelerine kayıtta elektronik sistemi seçti.

Sisteme 16 vakıf üniversitesi de dahil oldu

Devlet üniversitelerine teknolojik açıdan "ayrıcalık" sağlayan e-kayıt uygulaması, bu yıl sisteme yeni dahil olan 7 vakıf üniversitesi ile birlikte toplam 16 vakıf üniversitesinde de uygulanacak.

Öğrencilerin vakıf üniversitelerine kayıt olmaları için kendileri için belirlenen eğitim ücretlerini e-kayıt öncesinde yatırmaları gerekecek. Üniversitenin sisteme eğitim ücretini yatıran öğrenciyi bildirmesinin ardından o öğrenci için e-kayıt sistemi aktif hale gelecek.