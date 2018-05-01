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YÖK'ten yurt dışındaki 'Türkoloji' öğrencilerine burs imkanı

YÖK, yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak amacıyla yeni bir burs programı uygulamaya koydu.

YÖK'ten yurt dışındaki 'Türkoloji' öğrencilerine burs imkanı

YÖK, yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak amacıyla yeni bir burs programı uygulamaya koydu.

01 Mayıs 2018 Salı 10:32
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YÖK'ten yurt dışındaki 'Türkoloji' öğrencilerine burs imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak ve nitelikli yabancı öğrencileri yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine çekebilmek amacıyla "YÖK-Türkoloji" burs programı başlattı.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, daha önce yurt içinde temel bilimler, ziraat ve su ürünleri programlarında ilk üç sıraya yerleşen öğrencilere burs vermeye başlayan YÖK, ardından Türkiye'nin geleceği açısından öncelikli 100 alanda 2 bin doktoralı öğretim elemanı yetiştirmeye yönelik 100/2000 burs programı uygulamaya koymuştu.

Daha sonra doktora tez aşamasında olan devlet üniversitelerindeki araştırma görevlilerinin araştırmalarının bir bölümünü dünyanın saygın üniversitelerinde yapabilmelerini desteklemeye yönelik burs programı olan “YÖK-YUDAB” hayata geçirilmişti.

"YÖK-Türkoloji" burs programı

"Yeni YÖK”, şimdi de yurt dışındaki Türkoloji programlarını desteklemek üzere “YÖK-Türkoloji” burs programını başlattı.

YÖK'ün, Türkoloji programı bulunan ülkelerde üniversiteye geçiş dönemindeki gençlere yönelik "Türkoloji Sizi Çağırıyor" sloganıyla başlattığı program, yurt dışındaki üniversitelerde bulunan Türkolojileri güçlendirmeyi ve bu programlara başarılı gençleri çekebilmeyi hedefliyor.

YÖK, bütün bu burs programlarını alan odaklı kurguluyor ve sadece başarılı öğrencileri hedefliyor.

Yurt dışındaki Türkoloji lisans programlarında her sınıftan en başarılı 5 öğrencinin, öğrenimi süresince yılda 12 ay destekleneceği “YÖK-Türkoloji Bursu”ndan yararlanabilmek için, TC vatandaşı olmamak, kendi döneminde programa yerleşen ilk 10 öğrenci arasında yer almak gibi şartlar bulunuyor. Öğrencinin burstan yararlanmaya devam edebilmesi için her dönem bütün derslerinden başarılı olması gerekiyor.

Türkiye'de doktora yapmaları hedefleniyor

YÖK, bu bölümleri tamamlayan öğrencilere Türkiye'de doktora yaptırarak, onların kendi ülkelerinde mezun oldukları üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde öğretim elemanı olmalarını da hedefliyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim KuruluYÖK
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