YÖK'ten üniversite-sanayi iş birliğinde yeni model

ANKARA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversite-sanayi iş birliğinde yeni bir modeli hayata geçireceklerini belirterek, "ASELSAN'ın insan kaynağının, niteliklerinin bilgi ve bilim temelli olarak daha da artırılmasına yönelik ülkemizin alanlarında başarılı üniversitelerinde doktora yapabilmeleri mümkün olabilecek. Bu süreçte yönlendirici bir rol üsteleneceğiz." dedi.

YÖK ile ASELSAN arasında "ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı" iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, Saraç ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özkol ve Genel Müdürü Faik Eken imza attı.

YÖK'ün doktora derecesine sahip insan kaynaklarının nicelik ve niteliğinin artırılmasına yönelik olarak "100/2000 Doktora Projesi"ni hayata geçirdiğini anlatan Saraç, şöyle devam etti:

"Yeni YÖK'ün stratejik yaklaşımıyla hayata geçirilen bu projeleri, Türk yükseköğretiminin keyfiliğe ve mühmelliğe bırakılmadığını göstermekte ve bilimsel bir metotta, rasyonel bir tarzda yeniden şekillendirilmesine katkı sağlamaktadır. YÖK, bilim hayatını üniversitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirme ve yükseköğretimi kalite, ihtisaslaşma ve öncelikli alanlar, nitelikli kavramlarla yeniden yapılandırma gayreti içindedir."

Bugün imzaladıkları protokolü önemsediklerini dile getiren Saraç, "Sanayi sektörünün öncü kurumu ASELSAN ile lisans üstü eğitim odaklı ASELSAN akademi sürecini başlatmak üzere bir protokol imzalayacağız." dedi.

Saraç, "Protokol kapsamında ASELSAN'ın insan kaynağının, niteliklerinin bilgi ve bilim temelli olarak daha da artırılmasına yönelik ülkemizin alanlarında başarılı üniversitelerinde doktora yapabilmeleri mümkün olabilecektir. YÖK olarak bu süreçte koordinasyonu ve yönlendirici bir rol üstleneceğiz. Bu şekilde 'Yeni YÖK' olarak akademi vasıtasıyla ülkemizde uzun süredir konuşulan üniversite-sanayi iş birliği sürecine yeni ve yenilikçi bir model daha dahil etmiş olacağız." bilgisini verdi.

"Çağı yakalayan insan kaynağıyla sanayi yükselecek"

Özkol ise insan kaynağının yeterli olmaması durumunda, istenilen sistemlere sahip olunsa da gereken verimin alınamadığını belirterek, "Şunun farkındayız, biz yeterli, bilgili, donanımlı, çağı yakalayan insan kaynağını yetiştirirsek, arkasından teknoloji ve sanayi kendi kendine yükselecektir." diye konuştu.

ASELSAN personeli çalıştığı projelerden tez hazırlayacak

Proje kapsamında, ASELSAN personelinin ODTÜ, Gazi, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinde, şirketin misyon ve vizyonuna uygun olarak, savunma sanayi alanında yüksek lisans ve doktora tezi araştırma konularında eğitim alması sağlanacak.

Programa katılan ASELSAN personeli, çalıştığı projelerini endüstriyel tez kapsamında gerçekleştirerek, lisans üstü diploma sahibi olacak.