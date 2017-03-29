YÖK'ten 'post-doktora' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı medya organlarında Kurulun doçentlik kadrolarına atanmak için "post-doktora" yapma şartı getirilmesine ilişkin bir kanun taslağı hazırladığı, taslakta, doçentlik sınavında başarılı olanların da aynı üniversitede görev yapamayacağı ve başka illere gönderileceği şeklinde haberler yayımlandığı belirtildi.

Haberlerin bütünüyle gerçek dışı" olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YÖK'ün böyle bir çalışması olmadığı gibi muhammen ve muhayyel bu düşünceyi de doğru bulmamaktadır. Yükseköğretim Kurulunun uzun müddetten beri kamuoyu önünde savunduğu ve dillendirdiği görüş, üniversitede kadrosu bulunmayan doktoralı insan kaynağının da üniversitelerin araştırma merkezlerinde ve laboratuvarlarında çalışabilmelerine imkan tanınmasıdır. Bu ise doktorasını tamamlayanlar için yeni bir istihdam kapısı olacaktır.

Bu iki konunun karıştırılmasının mazeretinin cehalet bile olamayacağı aşikardır. Haberlerde iddia edildiği gibi doçentlik için doktora sonrası 3 yıl çalışma şartı veya doçentlik unvanı alınması sonrası başka şehirde görev yapma zorunluluğu gibi bir yasal düzenleme çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bu tarz hayal ürünü asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan özellikle rica ederiz."