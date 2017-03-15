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YÖK'ten iki uluslararası anlaşma

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç, Pakistan ve Ukrayna ile yükseköğretim alanında stratejik iş birliğini öngören mutabakat zaptlarını imzaladı.

YÖK'ten iki uluslararası anlaşma

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç, Pakistan ve Ukrayna ile yükseköğretim alanında stratejik iş birliğini öngören mutabakat zaptlarını imzaladı.

15 Mart 2017 Çarşamba 16:12
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YÖK'ten iki uluslararası anlaşma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Pakistan ve Ukrayna'daki yükseköğretim kurumları arasında stratejik iş birliğini öngören mutabakat zaptları imzalandı.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, dün Pakistan Yükseköğretim Komisyonu (HEC) Başkanı Prof. Dr. Mukhtar Ahmed'i ağırladı.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasında yükseköğretim alanında iş birliğini öngören ve geçen yıl Nisan ayında Pakistan'da imzalanan anlaşmanın "uygulama belgesi" niteliğini taşıyan mutabakat metni imzalandı.

Pakistan'ın akademik kadrolarını Türkiye yetiştirecek

HEC ile imzalanan mutabakat belgesi ile yaklaşık 500 Pakistanlı öğrenci, Pakistan hükümeti burslusu olarak Türkiye'deki üniversitelerde doktora eğitimi yapabilecek. Anlaşma ile Pakistan üniversitelerinin gelecekteki akademik kadrolarının Türkiye'de yetiştirilmesi de sağlanmış olacak.

Ayrıca iki ülke arasında yükseköğretim odaklı yeni girişimlerin başlatılması konusunda mutabık kalındı. Pakistan'ın seçilmiş üniversiteleriyle Türkiye'deki teknopark deneyiminin paylaşılması, ortak araştırma merkezi kurulması ve HEC personelinin YÖK tarafından yükseköğretim odaklı konularda eğitimine yönelik programlar düzenlemesi de mutabakatta yer aldı.

Ukrayna üniversiteleri ile nükleer enerji ve havacılık alanlarında iş birliği

Saraç, ayrıca dün Ukrayna Başbakanı Volodemir Groysman'ın Başbakan Binali Yıldırım'ı resmi ziyareti kapsamında, YÖK ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında stratejik iş birliğine yönelik mutabakat zaptına, Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych ile birlikte imza attı.

Yekta Saraç'ın geçen yıl mayıs ayında Ukrayna'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette üzerinde mutabık kalınan ve dünkü törenle imza altına alınan mutabakat zaptı, özellikle nükleer enerji bilimi ve teknolojileri, nükleer enerji güvenliği ile havacılık ve uzay teknolojileri programları konusunda iş birliğini öngörüyor.

İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitim, staj ve araştırma hareketliliğinin, kısa süreli araştırma programlarına katılımının, eğitim materyallerinin değişiminin teşvik edilmesi sağlanacak.

Her iki ülkedeki yükseköğretim kurumları arasında mevzuat hükümlerine uygun olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, başta nükleer enerji bilimi ve teknolojileri, nükleer enerji güvenliği ile havacılık ve uzay teknolojileri programları olmak üzere ortak diploma programlarının açılması, uygulanması ve geliştirilmesi teşvik edilecek. 

Öte yandan, Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Hrynevych, imza töreni sonrasında YÖK Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan Saraç ve YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal ile görüştü. 

Görüşmede Lilia Hrynevych'e Türk yükseköğretimine ilişkin sunum yapan Saraç, "Yeni YÖK" olarak ilk kez imza attıkları projeler hakkında da bilgi verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim KuruluYÖKYÖKten Iki Uluslararası Anlaşma
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