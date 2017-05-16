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YÖK'ten doktora burslarında artış

YÖK Başkanı Saraç, bu yılın eylül ayından itibaren YÖK doktora bursu kapsamında öğrencilere ödenecek burs miktarının aylık bin 800 liraya çıkarıldığını bildirdi.

YÖK'ten doktora burslarında artış

YÖK Başkanı Saraç, bu yılın eylül ayından itibaren YÖK doktora bursu kapsamında öğrencilere ödenecek burs miktarının aylık bin 800 liraya çıkarıldığını bildirdi.

16 Mayıs 2017 Salı 13:28
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YÖK'ten doktora burslarında artış

YÖK Başkanı Yekta Saraç, bu yılın eylül ayından itibaren YÖK doktora burskapsamında öğrencilere ödenecek burs miktarının aylık bin 800 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni YÖK olarak ülkenin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için 100 tematik alanda 2 bin kişiye "100/2000 YÖK doktora bursu" verildiğini hatırlattı. Saraç, şunları kaydetti:

"Bu yılın eylül ayından itibaren YÖK doktora bursu kapsamında eğitim alacak bursiyer öğrencilere ödenecek burs miktarı aylık bin 800 liraya çıkarıldı. Öğrencilerimiz adına çok mutluyuz. Ülkemizde her bin kişiye bir doktoralı insan hedefimiz için çalışmalarımız hızla devam ediyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKYekta SaraçYÖK Doktora BursuBursDoktoraEğitim
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