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YÖK'ten 'diploma' açıklaması

YÖK'ten yeni kurulacak üniversitelerde verilecek diplomalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin istemeleri halinde halen öğrenim gördüğü üniversitenin diplomasını alabileceği belirtildi.

YÖK'ten 'diploma' açıklaması

YÖK'ten yeni kurulacak üniversitelerde verilecek diplomalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin istemeleri halinde halen öğrenim gördüğü üniversitenin diplomasını alabileceği belirtildi.

01 Mayıs 2018 Salı 11:38
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YÖK'ten 'diploma' açıklaması

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yeni kurulacak üniversitelere geçen öğrencilerin, istemeleri halinde halen öğrenim gördüğü üniversitenin diplomasını alabileceği belirtildi.

YÖK, yeni kurulacak üniversitelerde verilecek diplomalara ilişkin, yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, bazı üniversitelerin bölünerek yeni üniversiteler kurulmasına ilişkin yasa tasarısı ile ilgili alınacak diplomalar konusunda, "öğrencilerin girdiği üniversitenin değil mezun olacakları yeni kurulacak üniversitenin diplomasını alacaklarına dair" gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı iddialarda bulunulduğu belirtildi.

Yasa tasarısındaki ilgili madde ile mezuniyet belgeleri ve diplomaların, öğrenciler istediği takdirde kayıt olduğu üniversite yani halen öğrencisi olduğu üniversite adına düzenleneceği vurgulanan açıklamada, "Bu konu yasa ile güvence altına alınmaktadır ve bu hususta herhangi bir şüphe bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yakın tarihte büyük bir üniversite ile ilgili böyle bir uygulamanın sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği, durumun hiçbir şikayete konu olmadığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKYeni Kurulacak üniversitelerDiploma
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