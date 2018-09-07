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YÖK'ten DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt

YÖK tarafından 2018 Dikey Geçiş Sınavı'na giren ve mezun olmadığı için lisans programlarına kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındı.

YÖK'ten DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt

YÖK tarafından 2018 Dikey Geçiş Sınavı'na giren ve mezun olmadığı için lisans programlarına kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındı.

07 Eylül 2018 Cuma 15:05
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YÖK'ten DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2018 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren ve mezun olmadığı için lisans programlarına kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, kayıt hakkına ilişkin şu bilgiler verildi:

"2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 5 Eylül tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur."

AA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim KuruluYÖKDGS
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