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YÖK'ten bölünen üniversiteler için yetki devri kararı

Yükseköğretim Kurulu, bazı üniversitelerin bölünmesinin ardından ilk olarak İstanbul Üniversitesinde uygulanmak üzere yetki devrini içeren bir dizi kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

YÖK'ten bölünen üniversiteler için yetki devri kararı

Yükseköğretim Kurulu, bazı üniversitelerin bölünmesinin ardından ilk olarak İstanbul Üniversitesinde uygulanmak üzere yetki devrini içeren bir dizi kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:59
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YÖK'ten bölünen üniversiteler için yetki devri kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilk olarak İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden ayrılarak kurulacak yeni üniversitede uygulanmak üzere, akademik konularda yetki devri yapılacak. 

Yetki devri ile İstanbul Üniversitesi ve bu üniversiteden ayrılarak kurulacak yeni üniversiteye özellikle akademik konularda ve lisansüstü ve araştırma süreçlerinde kendi kararlarıyla müşterek çalışabilme imkanı tanınacak.

Yetki devriyle İstanbul Üniversitesi ve bu üniversiteden ayrılarak kurulacak yeni üniversite, kendi kurul kararlarıyla, özellikle disiplinlerarası çalışmalarda ortak çalışmalar yürütebilecek, akademik ve lisansüstü müşterek çalışmalar yapabilecek, yurt dışından yabancı uyruklu öğretim üyesi getirme ve lisansüstü eğitimde ortak program açıp ortak diploma verme imkanına kavuşmuş olacak.

Yeni model diğer araştırma üniversitelerine yaygınlaştırılacak

YÖK, İstanbul Üniversitesine ve bu üniversiteden ayrılarak kurulan yeni üniversiteye yetki devrinin ardından süreci yakından izleyecek ve başarılı olunması halinde bu yeni modeli diğer araştırma üniversitelerinde de hayata geçirerek yaygınlaştıracak.

Bu iki üniversitenin seçilmesinin başlıca sebebinin her iki yapıda da araştırmaya yönelik sağlam bir altyapı ve insan kaynağının olması olarak belirtildi.

AA

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YÖK
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