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YÖK'ten '15 Temmuz' mesajı

Yükseköğretim Kurulundan 15 Temmuz 2016'nın toplumsal hafızada hem acı hem zaferle anılan bir gün olarak yer bulacağı bildirildi.

YÖK'ten '15 Temmuz' mesajı

Yükseköğretim Kurulundan 15 Temmuz 2016'nın toplumsal hafızada hem acı hem zaferle anılan bir gün olarak yer bulacağı bildirildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:29
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YÖK'ten '15 Temmuz' mesajı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK)  basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı vatanperver milletin ve devletin etkin unsurlarıyla birlikte tam bir savunma gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Hain darbe girişimine karşı demokrasiye sahip çıkıldığı belirtilen açıklamada, şehitler, gaziler ve sayısız vatandaşın mücadelesiyle kalkışmanın bertaraf edildiği anımsatıldı.

Yükseköğretim camiasının da bu savunma sırasında şehitler verdiği hatırlatılan açıklamada, "15 Temmuz 2016, toplumsal hafızada hem acı hem zaferle anılan bir gün olarak yer bulacaktır. Tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz'da akademi camiasından verdiğimiz şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadesi kullanıldı.

YÖK'ün açıklamasında darbe girişimi sırasında şehit olan üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin fotoğraflarına da yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖK15 TemmuzDarbe GirişimiDarbe
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