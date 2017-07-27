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YÖK'te yardımcı doçentlikle ilgili çalışma grubu oluşturuldu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlik ile ilgili açıklamasından sonra bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdiklerini ve çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını belirtti.

YÖK'te yardımcı doçentlikle ilgili çalışma grubu oluşturuldu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlik ile ilgili açıklamasından sonra bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdiklerini ve çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını belirtti.

27 Temmuz 2017 Perşembe 14:30
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YÖK'te yardımcı doçentlikle ilgili çalışma grubu oluşturuldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İslam dünyasında yükseköğretim sistemleri ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla YÖK tarafından Bilkent Otel'de "İslam Dünyasının Yükseköğretim Alanını Oluşturmak" temasıyla düzenlenen İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu'nun sonuç bildirgesini açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlik ile ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine Saraç, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu husustaki açıklamasından sonra aynı gün, yani dün bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdik ve çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Çok yakın bir süre içinde konuyu zamana yaymadan somut bir önerinin oluşacağını burada söylemek isterim. Buradaki öncelik yardımcı doçentlik mevcut sistemdekilere hiçbir şekilde olumsuz etkisinin olmaması, bu yönde atılacak adımın yükseköğretim sistemine yeni bir soluk getirmesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten bu husustaki sözleri bu yeni bir heyecan yeni bir soluk getirilmesi yönünde çok olumlu bir yönlendirmedir."

Saraç, mevcut yardımcı doçentlerin hiçbir mağduriyet yaşamamaları ve kazanımlarını kaybetmemeleri için azami dikkat edileceğini de kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYÖKProf. Dr. Yekta Saraç
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