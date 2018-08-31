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YKS yerleştirme sonuçları istatistikleri açıklandı

ÖSYM, 2018-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri internet sitesinden paylaştı.

YKS yerleştirme sonuçları istatistikleri açıklandı

ÖSYM, 2018-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri internet sitesinden paylaştı.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:49
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YKS yerleştirme sonuçları istatistikleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, 1 milyon 206 bin 811 aday üniversite tercihi yaptı. Üniversitelerin örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleşti.

ÖSYM, 2018-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri internet sitesinden paylaştı.

Buna göre, tercih yapma hakkı olan 1 milyon 749 bin 144 adaydan, 1 milyon 206 bin 811 kişi tercihte bulundu.

Üniversitelerdeki örgün eğitim verilen 839 bin 490 kontenjandan 710 bin 982'sine yerleştirme yapıldı.

Üniversitelerdeki örgün lisans programlarına 394 bin 945, önlisans programlarına ise 316 bin 37 aday yerleşti.

Boş kontenjanlar

Üniversitelerin örgün lisans programlarında 89 bin 686, ön lisans programlarında ise 38 bin 822 olmak üzere 128 bin 508 kontenjan boş kaldı.

Örgün öğretimdeki devlet üniversitelerinin lisans programlarında 58 bin 107, önlisans programlarında 21 bin 996, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 23 bin 531, önlisans programlarında 14 bin 408, KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarında 7 bin 205, önlisans programlarında 2 bin 418, yurt dışındaki üniversitelerin lisans programlarında 843 kontenjanın da boş kaldığı açıklandı.

AÖF dahil yerleştirme sayıları

YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 381 bin 412 olurken, üniversitelerin lisans, önlisans programları ile açıköğretim fakültesine (AÖF) yerleşen aday sayısı ise 857 bin 240 aday olarak duyuruldu.

Son sınıf düzeyinde YKS'ye başvuran 954 bin 353 adaydan 309 bin 583'ü, önceki yıllarda yerleşmemiş 791 bin 929 adaydan 352 bin 474'ü, daha önce yerleşmiş 397 bin 614 adaydan 106 bin 399'u, bir yükseköğretim programını bitirmiş 191 bin 644 adaydan 69 bin 648'i, yükseköğretimden kaydı silinmiş 45 bin 872 adaydan 19 bin 136'sı üniversitelerin lisans, önlisans programları ile AÖF'ye yerleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYMYKS
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