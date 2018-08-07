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YKS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri 14 Ağustos'ta sona erecek.

YKS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri 14 Ağustos'ta sona erecek.

07 Ağustos 2018 Salı 10:22
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YKS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 14 Ağustos'ta sona erecek.

Adaylar, işlemlerini tamamladıktan sonra belirlenen sürede "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan YKS tercihleri başladı. 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.

2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 14 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek.

Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.

Yerleştirme sonuçları

Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYKSEğitim
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