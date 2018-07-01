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YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

YKS'nin birinci oturumu TYT ile ikinci oturumu AYT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı.

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

YKS'nin birinci oturumu TYT ile ikinci oturumu AYT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 18:21
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YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

YKS'nin birinci oturumu TYT ile ikinci oturumu AYT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
YKSYKS Soru KitapçıklarıÖSYMEğitim
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