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YKS'nin birinci oturumu başladı

2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT, 135 dakika sürecek.

YKS'nin birinci oturumu başladı

2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT, 135 dakika sürecek.

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:36
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YKS'nin birinci oturumu başladı

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

2 milyon 381 bin 784 üniversite adayının başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 ildeki 7 bin 884 binada 129 bin 291 salonda uygulanacak.

TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. TYT, 135 dakika sürecek.

YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim Kurumları SınavıYKS
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