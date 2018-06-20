YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.
AA
ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.
ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.
ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.
AA