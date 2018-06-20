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YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.

YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:16
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YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYKSSınavEğitim
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