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YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı

ÖSYM tarafından YKS başvurularında, e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi erişime açıldı.

YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı

ÖSYM tarafından YKS başvurularında, e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi erişime açıldı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:52
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YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularında, e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden YKS adaylarının eğitim bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinde Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda, 2018-YKS başvurularında, e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açıldığı bildirildi.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik veya düzeltme talepleri kabul edilmeyeceği belirtilen duyuruda, "https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri, bu bilgilerini, 444 6796 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecekler." bilgisi paylaşıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYMYKSKamu Kurumları İşlemleri Sistemi
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