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YGS’de başarıyı yakalamanın yolları

Üniversiteye giriş sınavı olan YGS’ye az bir zaman kaldı. Uzun bir maratonun ilk basamağını atlayacak olan öğrencilerin ve ailelerin sınav tarihinin yaklaşması ile beraber heyecanı da artıyor. Özel Uğur Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Nilgün Şekerci, öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutması, zaman, mekan ve fiziksel hazırlığa dikkat etmesi, ebeveynlerin ise öğrencilere psikolojik olarak destek olması gerektiğini söyledi.

YGS’de başarıyı yakalamanın yolları

Üniversiteye giriş sınavı olan YGS’ye az bir zaman kaldı. Uzun bir maratonun ilk basamağını atlayacak olan öğrencilerin ve ailelerin sınav tarihinin yaklaşması ile beraber heyecanı da artıyor. Özel Uğur Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Nilgün Şekerci, öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutması, zaman, mekan ve fiziksel hazırlığa dikkat etmesi, ebeveynlerin ise öğrencilere psikolojik olarak destek olması gerektiğini söyledi.

28 Şubat 2017 Salı 13:17
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YGS’de başarıyı yakalamanın yolları

12. sınıf öğrencilerinin gireceği YGS, 12 Mart Pazar günü saat 10:00’da başlayacak. Hedeflediği üniversiteye girebilmek için toplamda 2 saat 40 dakika sürecek olan YGS’de ter dökecek olan öğrencilerde sınav gününün yaklaşmasıyla beraber stres seviyesi de giderek artıyor. Özel Uğur Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Nilgün Şekerci, YGS'den dolayı öğrencilerin heyecanlı ve stresli olduklarını, bu nedenle moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını, ebeveynlerin ise öğrencilere psikolojik olarak destek olmaları gerektiğini belirtti.

Sınav kaygısı yaşan kişilerden uzak durun, kaygı bulaşıcıdır

Öğrencilere kendilerini sinirlendirecek ve morallerini bozacak kişilerden uzak durmalarını tavsiye eden Nilgün Şekerci, “Sınav öncesi sizi, sınavla ilgili konularda sinirlendirecek ve moralinizi bozacak aşırı stresli kişilerden uzak durmalısınız. Kaygı bulaşıcıdır. Bunun yerine, pozitif enerji aldığınız kişilerle vakit geçirmeniz sizi dinlendirecek ve sakinleştirecektir” dedi. Şekerci, sınav hazırlığındaki öğrencilerin ailelerine önerilerini ise şu sözlerle anlattı: “Çocuğunuzu arkadaşlarıyla kıyaslamak yerine, kendisiyle kıyaslayarak gelişimini takip edin. Onu dinlerken düşüncelerine saygı duyduğunuzu hissettirin. Kendi istek ve beklentileriniz doğrultusunda çocuğunuzu zorlamayın. İsteklerine, kararlarına saygılı olun. Fedakarlıklarınızı, özverilerinizi çocuğunuzun yüzüne vurarak sınavı kazanmasının bir zorunluluk haline getirmeyin. Bu tür tutumlar başarıyı riske sokarak kaygının artmasına neden olmaktadır. Geleceği ile ilgili kaygılarını anladığınıza dair konuşmalar yaparak onların duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmanız, onları rahatlatacaktır’’ diyor.

Yeni konu heyecanınızı artırır

Sınava bir hafta kala yeni bir konu öğrenmenin öğrencinin heyecanını artıracağını belirten Şekerci, “Yeni konulara çalışmayı bırakmalısınız ama sınava 1 gün kalaya kadar soru çözebilir ya da deneme sınavı yapabilirisiniz. Çıkan yanlışların üzerinde durarak bilgileriniz pekiştirebilir küçük boşluları kapatabilirsiniz” dedi.

Zaman, mekan ve fiziksel hazırlığa dikkat

Sınav günü yaklaşırken uyku ve yeme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Şekerci,Sınavdan önceki gece çok erken uyumaya çalışmamalısınız. Daha önceki zamanlarda olduğu gibi normal yatış saatinde yatmaya özen gösterin. Erkenden uyumaya çalışmanız, sınav heyecanıyla birleşince uykunuzun iyice kaçmasına sebep olabilir. Uyuyamasanız bile bu durumun sınavdaki performansınızı etkilemeyeceğine inanın. Sınavdan bir gün önce de yediklerinize dikkat etmeli ve dışarıda yemek yerine evde yemeği tercih etmelisiniz” dedi.

Öğrenim dönemi boyunca sınav için hazırlık yapan öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmasının yanında sınav günü yaşanacakların da önemli bir etkisi olduğunu söyleyen Şekerci, öğrencilerin sınava girecekleri binayı öncesinden gidip görmesinin kendilerini rahatlatacağını belirtti. Sınav günü öğrencilerin hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde tamamlayarak doğru bir zaman yönetimi yapmasını vurgulayan Şekerci sözlerine şu şekilde devam etti; Sınav sabahı öğrencilerin yaklaşık olarak sınavdan 45 dakika önce sınav yerine gitmeleri gerekiyor. Sınav süresi de göz önüne alındığında öğrencilerin uzun bir süre yemek yemeye vakitleri olmayacağı için de evden çıkmadan önce mutlaka kahvaltı etmeliler. Kahvaltıda tercihlerini şişkinlik yaratmayacak ama uzun süre tokluk hissi verecek gıdalardan yana yapabilirler. Ayrıca sınav günü giysilerini kendilerine sıkıntı yaşatmayacak eşofmanlardan ve spor ayakkabılardan yana kullanmaları rahat olmalarını sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
SınavÇalışmakYGS
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