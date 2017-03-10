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YGS günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belirlendi

ÖSYM, 12 Mart Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na katılacak adayların mağduriyet yaşamaması için 07.00-09.45 saatleri arasında açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesini yayımladı.

YGS günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belirlendi

ÖSYM, 12 Mart Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na katılacak adayların mağduriyet yaşamaması için 07.00-09.45 saatleri arasında açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesini yayımladı.

10 Mart 2017 Cuma 11:05
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YGS günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belirlendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Mart 2017'deki YGS'ye katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü 07.00-09.45 saatleri arasında açık tutulacak.

Kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. kimlik kartı almak için nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan 2017-ÖSYS başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Adaylara uyarılar

ÖSYM açıklamasında adaylara şu uyarılarda bulunuldu:

"T.C. kimlik kartı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYS Aday İşlemleri Sistemi'nde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin ve fotoğrafının karşılaştırılması sonucunda bilgilerin birebir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi halinde, adaya Geçici Kimlik Belgesi ve Kimlik Kartı Talep Belgesi düzenlenecektir. Adayın, ÖSYS Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi'ne eklenerek, ilgilinin dosyasında saklanacaktır. Bu amaçla nüfus müdürlüğüne giden adayın yanında, 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi ile 2 biyometrik fotoğrafının olması, işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYGSNüfus MüdürlükleriÖSYS
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