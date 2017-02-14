Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87609
ALTIN
144.098
DOLAR
3.6462
STERLIN
4.5456
EURO
3.8714
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
İç turizme sömestr desteği
SON DAKİKA
İç turizme sömestr desteği
YGS'de toplu ulaşım ücretsi̇z
SON DAKİKA
YGS'de toplu ulaşım ücretsi̇z
Barajların yüzde 40'ı doldu
SON DAKİKA
Barajların yüzde 40'ı doldu

YGS'de toplu ulaşım ücretsi̇z

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS), öğrenci ve görevlilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması teklifi onaylandı.

YGS'de toplu ulaşım ücretsi̇z

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS), öğrenci ve görevlilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması teklifi onaylandı.

14 Şubat 2017 Salı 13:20
27 Okunma
YGS'de toplu ulaşım ücretsi̇z

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak YGS'de toplu ulaşım araçlarının sınava girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet vermesini görüştü. AK Parti ve CHP Grubunun konuyla ilgili sunduğu ortak önerge, görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Karara göre, YGS sınavına girecek öğrencilerle görevliler, İstanbul'da hizmet veren İETT Otobüsleri, Metrobüs, Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metro, Füniküler, Tramvay, Teleferik, Şehir Hatları Vapurları ile özel deniz motorlarına ücret ödemeyecek.

Toplu taşıma araçlarının akaryakıt ve enerji bedelleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye MeclisiYGSücretsiz HizmetAK PartiCHPİETT Otobüsleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diploma denklik başvuruları "e-devlet"ten sorgulanabilecek
Diploma denklik başvuruları "e-devlet"ten sorgulanabilecek
Dolar 2 hafta üst üste geriledi
Dolar 2 hafta üst üste geriledi
YÖKDİL'e 93 bin başvuru
YÖKDİL'e 93 bin başvuru
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 20 bin öğretmen alımı yapacağız
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 20 bin öğretmen alımı yapacağız
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
Bu sene 290 milyon kutu süt dağıtılacak
Bu sene 290 milyon kutu süt dağıtılacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ