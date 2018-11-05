Bahçelievler Bülent Ecevit Ortaokulu öğrencilerinin 2017 2018 Eğitim Öğretim yılı içerisinde hazırlamış olduğu ´´Ağaçların Adları İstanbul 2017´´ isimli projenin ödül töreni İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü salonunda yapıldı. Törene İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı da katıldı. Törende İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Timur Tuğral, Ar-Ge Koordinatörü Derviş ÇELİK ve İstanbul´un farklı ilçelerinden gelen okul yöneticilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlere sertifika ve bayrakları takdim edildi. Projenin koordinatörü ve fikir sahibi Hüveyda Gümüş’e İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Törende öğrenciler şiir okudu. Projenin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında da uygulanacağı belirtildi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent ÖZİL, ´Eğitim içerisinde doğanın vazgeçilemez olduğunu ve doğanın insan hayatıyla bir bütün olduğunu belirterek katılan ve başarı ödülü almaya hak kazanan okullarımızı tebrik ediyorum’ dedi.

Törende Bahçelievler Bülent Ecevit Ortaokulu Müdürü Mehmet Nuri KAYNAR, Müdür Yardımcısı Fahri YALÇIN ve Beden Eğitimi Öğretmeni Şenol ÖNER hazır bulundular. Bülent Ecevit Ortaokulu olarak ´Yeşili Koruyan Ağaç Dostu Okul´´ ödülü ile Bahçelievler ilçesini temsil etti.

“Ağaçların Adları İstanbul” projesi çerçevesinde İstanbul genelinden 260 okulumuz, okullarının bahçesinde bulunan ağaçların envanterini çıkararak, tabela hazırlayıp okul duvarına astılar. Okul bahçelerinde bulunan ağaçların kitapçığını hazırlayarak "YEŞİLİ KORUYAN AĞAÇ DOSTU OKUL" Bayrağı ve "AĞAÇ DOSTU OKUL" sertifikası almaya hak kazandı.

MEHMET NURİ KAYNAR