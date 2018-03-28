Yerli üretimi koruyacak ithalat tedbiri

Yerli üreticinin korunması amacıyla elektrik motoru, direksiyon kutusu, hidrolik kaldırıcı, kontrplak, vana ve armatür gibi ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Ekonomi Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca alınan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de üretim imkanı bulunan ürünlerdeki yüksek miktardaki ithalatın yerli sanayiciye zarar vermesi, yerli üretimin geliştirilmesine ve istenilen seviyede pazar payına sahip olmasına engel yaratması nedeniyle gümrük vergisi uygulamasında düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeyle Türkiye'de üretim yapan firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınıp, yerli üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla uluslararası alanda ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler de göz önünde bulundurularak bir dizi tedbir alındı.

Bu kapsamda, parasetamollerde yüzde 5,5, kontrplaklarda yüzde 20, ahşap saplarda yüzde 20, bıçaklarda yüzde 2,3 ile yüzde 20 arasında, kaynak sarf malzemelerinde yüzde 25, mekanik kaldırma platformlu yük arabalarında yüzde 6, hidrolik kaldırıcılarda yüzde 7,6, vana ve armatürlerde yüzde 20, dalgıç pompalarında yüzde 14,9, elektrik motorlarında yüzde 9,3 ile yüzde 11,3 arasında, tek akslı traktörlerde yüzde 16,8, direksiyon kutularında yüzde 13,3, şırıngalarda yüzde 20, resim fırçalarında yüzde 23,4 ve vakumlu şişelerde yüzde 20 ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.