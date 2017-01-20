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Yeni müfredat taslağıyla ilgili 70 bin kişi müracaat etti

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni müfredat taslağıyla ilgili "70 bin kişi şimdiye kadar müracaat etti. Bu müfredatın geçmişe kıyasla daha iyi olacağını gösteriyor." dedi.

Yeni müfredat taslağıyla ilgili 70 bin kişi müracaat etti

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni müfredat taslağıyla ilgili "70 bin kişi şimdiye kadar müracaat etti. Bu müfredatın geçmişe kıyasla daha iyi olacağını gösteriyor." dedi.

20 Ocak 2017 Cuma 14:39
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Yeni müfredat taslağıyla ilgili 70 bin kişi müracaat etti

ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni müfredat taslağıyla ilgili olarak, "70 bin kişi şimdiye kadar müracaat etti. Ama 70 bin kişinin katkıda bulunmak istemesi gerçekten bu müfredatın geçmişe kıyasla daha iyi olacağını gösteriyor. Çünkü el elden üstündür. 3 milyonun üzerinde insan sadece müfredatla ilgili açılmış olan siteye girdi. Bu da müfredata ilgisini, alakasını gösterir, bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Aziz milletimiz şundan emin olsun, evlatları bize emanet, inşallah biz de aldığımız emaneti çok daha iyi bir şekilde bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Atatürk Cumhuriyetini biz güçlendiriyoruz. Türkiye'yi bölgesinde yükselen yıldız haline getireceğiz." dedi.

AA

Son Güncelleme: 20.01.2017 15:23
Anahtar Kelimeler:
MüracaatMilli Eğitim BakanlığıMüfredat
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