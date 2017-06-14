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'Yeni müfredat'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Türkiye'nin geleceğini aydınlık kılmak isteyenler, teyit edecektir ki Cumhuriyetin kurulduğu andan bugüne kadar yapılmış en iyi müfredat." açıklamasında bulundu.

'Yeni müfredat'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Türkiye'nin geleceğini aydınlık kılmak isteyenler, teyit edecektir ki Cumhuriyetin kurulduğu andan bugüne kadar yapılmış en iyi müfredat." açıklamasında bulundu.

14 Haziran 2017 Çarşamba 16:12
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'Yeni müfredat'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hazırladıkları müfredata ilişkin, "Türkiye'nin geleceğini aydınlık kılmak isteyenler, teyit edecektir ki Cumhuriyetin kurulduğu andan bugüne kadar yapılmış en iyi müfredat." dedi.

MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "Cinnah Genç Yazarlar Ödülleri" töreninin ardından gazetecilerin yeni müfredata ilişkin sorusunu yanıtlayan Yılmaz, müfredatın 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflara yönelik çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yılmaz, "Çok kısa bir süre içerisinde kamuoyuna yönelik bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacak. Şuna çok inanıyoruz ki bütün tarafsız, eğitimle gerçekten ilgili ve evlatlarımıza daha iyi bir eğitim vererek, Türkiye'nin geleceğini aydınlık kılmak isteyenler teyit edecektir ki Cumhuriyetin kurulduğu andan bugüne kadar yapılmış en iyi müfredat. Dolayısıyla da bütün vatandaşlarımıza gönlünüz rahat olsun, emanet ettiğiniz eğitim kurumunuzda evlatlarınıza çok iyi bir eğitim vereceğiz diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmaları tamamlanan müfredata ilişkin, ramazan ayının ardından basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydeden Yılmaz, konunun detaylarını o toplantıda paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

AA

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