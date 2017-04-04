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YDS temel soru kitapçıkları erişime açıldı

ÖSYM tarafından 2 Nisan'da yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS (İlkbahar Dönemi) temel soru kitapçıkları, merkezin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı.

YDS temel soru kitapçıkları erişime açıldı

ÖSYM tarafından 2 Nisan'da yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS (İlkbahar Dönemi) temel soru kitapçıkları, merkezin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı.

04 Nisan 2017 Salı 16:07
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YDS temel soru kitapçıkları erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2017-YDS İlkbahar Dönemi temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yayımlanmasına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, 2 Nisan'da uygulanan 2017-YDS (İlkbahar Dönemi) temel soru kitapçıkları, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin AİS üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecek.

Öte yandan, 2017-YDS İlkbahar Dönemi temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u ise ÖSYM'nin internet sitesinden incelenebilecek.

2017-YDS İlkbahar Dönemi soruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olacak ve telif hakları ÖSYM'ye ait olacak. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYDSSınavYDS Temel Soru Kitapçıkları
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