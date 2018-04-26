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YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 1 Nisan'da düzenlenen YDS'nin İlkbahar Dönemi sonuçlarını açıkladı.

YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 1 Nisan'da düzenlenen YDS'nin İlkbahar Dönemi sonuçlarını açıkladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:57
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YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar Dönemi değerlendirilme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

YDS, 1 Nisan 2018 Pazar günü 41 ilde 46 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl ilk defa uygulanan Boşnakça ve Arnavutça dilleri dahil olmak üzere toplam 25 dilde gerçekleştirilen sınava 115 bin 84 aday katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYMYDS
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