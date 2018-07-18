YDS başvuruları başladı

ANKARA
ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) başvuruları, 26 Temmuz'a kadar alınacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül'de yapılacak.
Sınava başvurular, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS Sonbahar Dönemi Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.
AA