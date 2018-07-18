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YDS başvuruları başladı

Adaylar, 26 Temmuz'a kadar sınav başvurusu yapabilecek

YDS başvuruları başladı

Adaylar, 26 Temmuz'a kadar sınav başvurusu yapabilecek

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:31
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YDS başvuruları başladı

ANKARA

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) başvuruları, 26 Temmuz'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül'de yapılacak.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS Sonbahar Dönemi Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YDSÖSYMBaşvuru
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