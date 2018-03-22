Yabancılara yönelik Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları başladı

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yabancılara yönelik 5 Mayıs'ta yapacağı Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) için başvurular başladı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yılda 3 kez yapılan, okuma, dinleme, yazma ve konuşma olarak 4 temel dil becerisinin ölçüldüğü TYS'nin ikincisi 5 Mayıs 2018'de düzenlenecek. Sınav için başvurular 20 Nisan'a kadar yapılabilecek. Sınavda başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek.

Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir kurumda eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor. Ayrıca Türkçe rehberlik veya tercümanlık yapmak isteyen yabancılardan da Türkçe Yeterlik Belgesi isteniyor.

Uluslararası alanda uygulanan ve YEE tarafından geliştirilen sınavla Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor.

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabilir.