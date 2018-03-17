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'Vergi bilinci' için 5,3 milyon öğrenciye eğitim

Türkiye'de vergi bilinci konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla geçen yıl 5 milyon 329 bin 11 öğrenciye eğitim verildi.

'Vergi bilinci' için 5,3 milyon öğrenciye eğitim

Türkiye'de vergi bilinci konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla geçen yıl 5 milyon 329 bin 11 öğrenciye eğitim verildi.

17 Mart 2018 Cumartesi 11:42
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'Vergi bilinci' için 5,3 milyon öğrenciye eğitim

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2017 yılı faaliyet raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de her yaşta vergi bilincinin geliştirilmesi adına önemli çalışmalara imza atıldı.

Geçen yıl, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 28. Vergi Haftası çerçevesinde, bu konudaki bilincin çocuklarda, genç nesillerde oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerine aktarılması için merkez ile taşra teşkilatında kamuoyuna, mükelleflere ve öğrencilere yönelik 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Toplumun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan "www.vergihaftasi.gov.tr" internet sayfası, geçen sene 28 bin 658 kişi tarafından ziyaret edildi. Söz konusu haftayla ilgili sloganların yer aldığı 200 bin kağıt afiş, 81 ilde vergi dairelerine, okullara, meslek odalarına, mükelleflerin ve vatandaşların ziyaret ettiği yerlere asıldı.

Toplumda vergi bilincinin yerleşmesi bakımından çocuklar ve gençlerin vergi konusunda bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artırılması hedefiyle, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıkları arasında sağlanan iş birliği sonucunda yürütülen, vergi bilincini geliştirme eğitimlerine geçen yıl da devam edildi.

Vergi Haftası'nda 37 bin 523 öğrenci okullarında ziyaret edilerek veya vergi dairelerine davet edilerek, kurum tanıtımı ve vergi konusunda bilgilendirme yapıldı, kendilerine hediyeler verildi. 

Türkiye genelinde birinci kademede (3 ve 4. sınıflar), ikinci kademede (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ve üçüncü kademedeki (9, 10 ve 11. sınıflar) öğrencilere, GİB tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağında (EBA) içeriklerle 5 milyon 329 bin 11 öğrenci, Vergi Bilinci Geliştirme Eğitimlerine katıldı.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalarla, Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine yönelik gençlik merkezleri, kampları ve kurum yurtlarında vergi bilinci konusunda farkındalık eğitimleri de sürdürüldü.

Öte yandan beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren 5 bin 462 mükellef, iş yerlerinde ziyaret edilerek, sunulan hizmetlere ilişkin onların görüş ve önerileri alındı. Türkiye genelinde 611 resmi kurum ve kuruluş ziyaret edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıVergi BilinciVergi
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