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Veliler kayıt için okul önünde sabahladı

Yozgat'ta istedikleri öğretmene çocuklarının ön kaydını yaptırmak isteyen yaklaşık 50 veli, akşamdan itibaren okul önünde nöbet tuttu.

Veliler kayıt için okul önünde sabahladı

Yozgat'ta istedikleri öğretmene çocuklarının ön kaydını yaptırmak isteyen yaklaşık 50 veli, akşamdan itibaren okul önünde nöbet tuttu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:26
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Veliler kayıt için okul önünde sabahladı

Yozgat'ta çocuklarını istedikleri öğretmene ön kayıt yaptırmak isteyen veliler, akşam saatlerinden itibaren okulun önünde nöbet tuttu.

Çocuklarının ön kaydını yaptırmak ve istediği öğretmeni seçmek isteyen yaklaşık 50 veli, akşamdan itibaren Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önünde beklemeye başladı.

Bazı veliler, çocuklarını battaniyeye sarıp okul önünde sabahladı.

Kendi aralarında sıra listesi oluşturan veliler, mesainin başlamasıyla çocuklarını okula kayıt yaptırmanın mutluluğunu yaşadı.

Torununu kaydettirmeye gelen Serkan Civelek, istedikleri öğretmeni seçebilmek için beklediklerini belirterek, "Öğretmen tercihi yapacağız. Sabaha kadar bekleyeceğim. Sekizinci kişiyim." dedi.

Selma Çankaya da torununu okula kaydettireceklerini ifade ederek, "Gece saat 01.00'de geldim, gidip saat 04.00'de geri geldim." diye konuştu.

Okulun müdürü Yusuf Saraç ise 2 Temmuz'da ön kayıt yapılacağı duyurusunu yaptıklarını söyledi.

Velilerin kendilerine saat kaçta gelmeleri konusunda sorular sorduğunu aktaran Saraç, "Sabah 08.00 itibarıyla kayıt yapacağımızı söyledik. Veliler de bir gün önceden gelip burada beklemişler. Amacımız velilerimizin hakkı yenmesin, velimiz gönlünde olan öğretmene çocuğunu yazdırsın. Üç yıldır bunu uyguluyoruz ve bu sistemden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Okullarına kaydı çıkan hiçbir öğrencinin boşta kalmayacağını dile getiren Saraç, "Şu anda birinci sınıf için 5 sınıfımız var, gerekirse iki sınıf daha açabiliriz." diye konuştu.

Saraç, sabah saatlerinde gelenlerle birlikte 120 öğrencinin ön kaydını yaptıklarını sözlerine ekledi.

AA

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YozgatKayıt IçinOkul önünde Sabahladı
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