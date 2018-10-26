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Van'da anaokulunda tam zamanlı İngilizce eğitim

Görevlendirme yapılan Van'ın Çatak ilçesinde Kaymakamlıkça yaşama geçirilen proje kapsamında bir anaokulundaki iki sınıfta tam zamanlı İngilizce eğitimi veriliyor.

Van'da anaokulunda tam zamanlı İngilizce eğitim

Görevlendirme yapılan Van'ın Çatak ilçesinde Kaymakamlıkça yaşama geçirilen proje kapsamında bir anaokulundaki iki sınıfta tam zamanlı İngilizce eğitimi veriliyor.

26 Ekim 2018 Cuma 15:17
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Van'da anaokulunda tam zamanlı İngilizce eğitim

Van'ın Çatak ilçesinde Kaymakamlıkça yaşama geçirilen proje kapsamında anaokulu öğrencileri, tam zamanlı İngilizce eğitimi görüyor.

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından alt yapı, üst yapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık verilen ilçede, eğitim alanında da önemli çalışmalar yapılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen tarafından başlatılan proje kapsamında ilçede hizmet veren Sevgi Anaokulu'nda minik öğrenciler tam zamanlı İngilizce eğitiminin yanı sıra spor ve sanat dersleri de alıyor.

Kaymakam Türkmen, amaçlarının Çatak'taki anaokullarının eğitim kalitesini artırmak olduğunu söyledi.

İlçedeki maddi durumu yetersiz öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak istediklerini belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda bir anaokulunda İngilizce sınıfı kurduk. Buradaki öğrenciler tamamen İngilizce eğitim alıyor. Bunu özel okullar yapıyor ama bedeli yaklaşık 20 bin lira. Biz istiyoruz ki burada maddi durumu yetersiz öğrencilerimiz de fırsat eşitliğini yakalasınlar. Onlarla aynı şartlarda eğitim alsınlar. Devletimizin imkanlarıyla özel okullardaki eğitime eşdeğer bir eğitim veriyoruz. Alanındaki uzman öğretmenlerimiz tarafından sanat, spor dersleri de veriliyor. Bunlar, geleceğimize bir yatırım. Biz inanıyoruz ki bu çocukların arasından geleceğin sporcuları yetişecek. Çatak terörle değil, artık bilimle, sanatla ve güzelliklerle anılacak."

Pınar Türkmen de ilçedeki anaokullarının kalitesini artırmak için branş öğretmenleriyle proje başlattıklarını ifade etti.

Bu konuda herkesin destek verdiğini, anaokulundaki iki sınıfta öğrencilerin tam zamanlı İngilizce eğitimi aldığını vurgulayan Türkmen, "Diğer sınıflarımız haftada üçer saat İngilizce alıyor. Öğretmenimiz sınıflarda İngilizce konuşuyor. Kısa sürede çocuklar sayıları, renkleri öğrendi ve İngilizce şarkı söylemeye başladı. İsteğimiz, okulumuzun özel okul kadar kaliteli eğitim vermesi." dedi.

İngilizce öğretmeni Emine Karataş da 0-3 yaşlarındaki çocukların algılarının çok daha rahat olduğunu, bu yaşlarda İngilizce eğitiminin onlara fayda sağladığını dile getirdi.

AA

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VanVanda AnaokuluAnaokulunda Tam Zamanlı İngilizce Eğitim
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