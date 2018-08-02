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Üniversiteler 'Tercih Fuarı'na yoğun ilgi

Milli Eğitim Bakanlığı ile EKET Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen ve 100 üniversitenin katıldığı Ankara Üniversite Tercih Fuarı'nı, başkentten ve çevre illerden gelen 20 bin öğrenci ziyaret etti.

Üniversiteler 'Tercih Fuarı'na yoğun ilgi

Milli Eğitim Bakanlığı ile EKET Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen ve 100 üniversitenin katıldığı Ankara Üniversite Tercih Fuarı'nı, başkentten ve çevre illerden gelen 20 bin öğrenci ziyaret etti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:06
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Üniversiteler 'Tercih Fuarı'na yoğun ilgi

Milli Eğitim Bakanlığı ile EKET Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen ve 100 üniversitenin katıldığı Ankara Üniversite Tercih Fuarı'nı 20 bin öğrenci ziyaret etti.

Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde 1 Ağustos'ta başlayan fuara, başkentten ve çevre illerden gelen üniversite adayları ile aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Yurt içi ve yurt dışından 100 üniversitenin katılımı ile düzenlenen fuarda, üniversitelerin yetkilileriyle yüz yüze görüşme imkanı bulan öğrenciler, çift ana dal, yan dal, yatay ve dikey geçiş, burs olanakları, taban puanlar, tercih ve sıralama ile üniversite eğitimiyle ilgili her konuda detaylı bilgi alma imkanı buldu.

EKET Fuarcılık Genel Koordinatörü Oğuzhan Aydın,yaptığı açıklamalarda, sınava girmiş, tercih yapacak ve üniversitelerini seçerek geleceklerine yön verecek adaylara ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini anlattı.

Öğrencileri, yurt içinde ve yurt dışında eğitim öğretim hizmeti veren üniversite yöneticileri ile bir araya getirdiklerini anlatan Aydın, 25 rehber öğretmenin öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti verdiğini söyledi.

Oğuzhan Aydın, "Ankara Üniversite Tercih Fuarı'ndan sonraki fuarımız, 4, 5 ve 6 Ağustos'ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, 8-9 Ağustos'ta İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde, 10 Ağustos'ta Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, 12 Ağustos'ta Adana Sheraton Grand Adana Hotel'de ve son olarak ise 11-12 Ağustos tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde son bulacak." dedi.

Genel olarak öğrenci adaylarına tek bir platformda 100 üniversite ile görüşme imkanı sağladıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti: 

"Öğrenci adaylarının ve ailelerin yoğun ilgisi bizleri sevindirdi. Şu an 2'nci gününde Ankara'da 20 bin öğrenci adayından ziyaret aldık. Bu çok güzel bir şey. Aslında bu fuar bir anlamda bir sosyal farkındalık projesidir. Düşünsenize İstanbul'da 30 üniversite var, bir öğrenci bir günde 30 üniversiteyi gezemez. Ama fuar aracılığıyla bir saatte görüşmelerini gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca üniversite tercih fuarımızda rektörler öğrenci adaylarına sunumlar yaparak, onlara kendi üniversitelerini anlatıyor. Öğrenciler fuar aracılığıyla rektörler ile birebir soru cevap görüşmeleri yaparak, üniversiteyi tanıma fırsatı buluyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıEKET FuarcılıkAnkara Üniversite Tercih Fuarıİstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
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