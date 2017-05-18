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Üniversite öğrencisi sayısı 7 milyonu aştı

Yükseköğretim Kurulunca açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2016-2017 öğretim yılında, üniversitelerde 7 milyon 198 bin 987 öğrenci eğitim alıyor.

Üniversite öğrencisi sayısı 7 milyonu aştı

Yükseköğretim Kurulunca açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2016-2017 öğretim yılında, üniversitelerde 7 milyon 198 bin 987 öğrenci eğitim alıyor.

18 Mayıs 2017 Perşembe 16:51
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Üniversite öğrencisi sayısı 7 milyonu aştı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2016-2017 öğretim yılında, üniversitelerde 7 milyon 198 bin 987 öğrenci eğitim alıyor.

YÖK 2016-2017 öğretim dönemine ait yükseköğretim istatistikleri yayımlandı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 156 bin 168 olan akademisyen sayısı bu yıl 151 bin 763 oldu. Akademisyenlerin 22 bin 535'i profesör, 14 bin 203'ü doçent, 34 bin 652'si yardımcı doçent, 21 bin 423'ü öğretim görevlisi, 9 bin 799'u okutman, 3 bin 774'ü uzman ve 45 bin 321'i araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Üniversitelerde ayrıca 20 çevirmen ve 36 eğitim öğretim planlamacısı da bulunuyor.

Akademisyenlerin 84 bin 958'i erkek, 66 bin 805'i ise kadınlardan oluşuyor.

Üniversitelerde görev yapan kadın akademisyenlerin 6 bin 933'ünü profesörler, 5 bin 282'sini doçentler, 14 bin 467'sini yardımcı doçentler, 9 bin 367'sini öğretim görevlileri, 6 bin 146'sını okutmanlar, bin 871'ini uzmanlar ve 22 bin 714'ünü araştırma görevlileri, 25'ini çevirmen ve eğitim öğretim planlamacıları oluşturuyor.

Erkek akademisyenlerin ise 15 bin 602'si profesör, 8 bin 921'i doçent, 20 bin 185'i yardımcı doçent, 12 bin 56'sı öğretim görevlisi, 3 bin 653'ü okutman, bin 903'ü uzman ve 22 bin 607'si araştırma görevlisi, 31'i ise çevirmen ve eğitim öğretim planlamacısı.

En fazla kayıt devlet üniversitelerine

Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı, 2015-2016 öğretim yılında 6 milyon 689 bin 185 iken 2016-2017 öğretim yılında 7 milyon 198 bin 987'ye yükseldi.

Öğrencilerden 6 milyon 629 bin 961'i devlet, 554 bin 218'i vakıf üniversitelerinde; 14 bin 808'ü de vakıf meslek yüksekokullarında öğrenimine devam ediyor.

Üniversite öğrencilerinin 3 milyon 886 bin 107'sini erkek, 3 milyon 312 bin 880'ini kız öğrenciler oluşturuyor.

Üniversitelere 2016-2017 öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran 1 milyon 434 bin 589 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerden 1 milyon 266 bin 431'i devlet, 161 bin 406'sı vakıf üniversitelerinde, 6 bin 752'si ise vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor.

AA

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