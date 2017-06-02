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Üniversite Öğrencilerine Geleceğin Kapısı Açılıyor

Öncü uygulamalarıyla sektörünün lider markası olan Kale Çelik Kapı tarafından yaratıcı fikirleri desteklemek ve sektöre ilgi duyan yetenekli öğrencileri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen ‘Hikayeye Açılan Kapılar Kapı Tasarım Yarışması’na başvurular başladı. Son katılım tarihi 30 Eylül 2017 olan yarışma kapsamında birinciye 12.000 TL, ikinciye 8.000 TL, üçüncüye 5.000 TL ve 2.500 TL’lik iki mansiyon ödülü verilecek.

Üniversite Öğrencilerine Geleceğin Kapısı Açılıyor

Öncü uygulamalarıyla sektörünün lider markası olan Kale Çelik Kapı tarafından yaratıcı fikirleri desteklemek ve sektöre ilgi duyan yetenekli öğrencileri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen ‘Hikayeye Açılan Kapılar Kapı Tasarım Yarışması’na başvurular başladı. Son katılım tarihi 30 Eylül 2017 olan yarışma kapsamında birinciye 12.000 TL, ikinciye 8.000 TL, üçüncüye 5.000 TL ve 2.500 TL’lik iki mansiyon ödülü verilecek.

02 Haziran 2017 Cuma 13:20
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Üniversite Öğrencilerine Geleceğin Kapısı Açılıyor

Hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla çelik kapı sektörüne yön veren Kale Çelik Kapı, sektöre ilgi duyan öğrencilerin eğitimine katkıda bulunarak ortaya çıkabilecek yeni ve kreatif fikirleri desteklemek amacıyla ‘Hikayeye Açılan Kapılar Kapı Tasarım Yarışması’nı hayata geçiriyor. Üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açık olan yarışmada, günlük yaşam alanlarında kullanılabilecek özgün ve üretilebilir kapı tasarımlarının hikayesi ile sunulması gerekiyor.

En iyi tasarımlar Kale Çelik Kapı markası ile üretilecek

Hikâyesi veya esin kaynağı ile birlikte ortaya konulan kapı tasarımlarından 5 tanesinin ödüllendirileceği yarışma, katılımcıları sektörle buluşturmayı da hedefliyor. Yarışmada jüri tarafından birinci seçilecek öğrenci 12.000 TL, ikinci öğrenci 8.000 TL, üçüncü öğrenci 5.000 TL ve iki öğrenci de 2.500 TL’lik mansiyon ödülü kazanacak. Ayrıca ödül kazanan öğrencilerin kapı tasarımları Kale Çelik Kapı markası ile üretilecek.

Projeleri güçlü isimlerden oluşan jüri değerlendirilecek

Yarışmaya başvuran projeler; Kale Kilit Yönetim Kurulu’nun yanı sıra, Edim Mimarlık Kurucusu Fatoş Çaşkurlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri Doç Dr. Ahmet Zeki Turan ve Doç. Dr. Meltem Özkaraman Şen ile İTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. H. Ozan Avcı’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Son başvuru tarihi 30 Eylül 2017 olan yarışmanın katılım koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen öğrenciler www.hikayeyeacilankapilar.com adresini ziyaret edebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Kale Çelik KapıüniversiteöğrenciGelecek
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