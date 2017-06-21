Üniversite adaylarına 'eğitim bilgisi seçme işlemi' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesindeki duyuruya göre, adayların 2017-YGS ve LYS değerlendirme işlemlerinde ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanıldığı için bilgilerin güncellenmesi istendi.

Bu kapsamda, 2017-ÖSYS'ye başvuran adayların 21 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2017/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli bilgileri seçerek, 3 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Eğitim veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu tespit eden adaylar, mezun oldukları ve olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek, eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelterek, sonrasında aynı adres üzerinden 3 Temmuz'a kadar onaylayacak.

Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adaylar ise Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına eğitim bilgilerini işlettirmeleri ve "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2017/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bilgilerini seçerek, 3 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri ise kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.