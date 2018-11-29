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Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’ndan istihdam projesi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’ndan istihdam projesi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

29 Kasım 2018 Perşembe 13:57
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Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’ndan istihdam projesi

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu, “DOWN MAKE-UP Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi” ile 11 Ülke, 14 Şehirde Adından Söz Ettirecek.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu; 2019 yılının ilk ayı gerçekleştirmeyi planladığı “Down Make-Up Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi” ile adından söz ettirecek.  

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası başta olmak üzere; 11 ülke 14 Şehirde yürütülecek olan Down Make-Up Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi Türkiye/ İstanbul –Ankara -İzmir -Bursa ,  Atlanta/Amerika, Münih/Almanya,  Paris/Fransa,  Amsterdam/Hollanda,  Brüksel/Belçika, Zürih/İsviçre, Beyrut/Lübnan, Lefkoşe/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Podgorica/Montenegro ve Tiran/Arnavutluk UDF kuruluşları ile Türkiye ve uluslararası arenada ilklere imza atmanın haklı gururunu gözler önüne serecek. 

Bakanlıkların ve alanında lider derneklerin iş birliktelikleri ile güçlenen Down Make-Up Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi  Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, UDF Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay ve heyeti öncülüğünde yürütülecek. 

İnsan DNA'sında bulunan 21 kromozom çiftinde fazladan 1 kromozom bulunması durumu ile ortaya çıkan down sendromu hakkında kamuoyu farkındalığını yükseltmeyi amaçlayan federasyon yaptıkları işlerde "Her şey 1 Farklı Olacak" sloganı ile dikkat çekecek.   1’likten doğan güçle geleceğe hazır olduklarını göstererek,  nesillere kalıcı değerler bırakmayı hedefleyen Uluslararası Down Sendromu Federasyonu  “Down Make-Up Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi” ile güzellik ve kozmetik sektörünün liderlerini bir araya getirerek, Türkiye’de ve ulusal arenada denenmemiş bir projeyi hayata geçirecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Down SendromuDown Sendromu FederasyonuEğitimIstihdamDown Sendromu
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