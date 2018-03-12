TUS'ta soru iptali yok

Edinilen bilgiye göre, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar arasında en fazla tartışma Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) üzerine yapılıyordu.

Adayların soru iptali için mahkemeye başvurmaları hem sonuçların açıklanmasını aylarca geciktiriyor hem de yerleştirmelerin gecikmesine ve bazen yeni yerleştirmelerin yapılmasına yol açıyordu.

Bu nedenle ÖSYM'de TUS masaya yatırılmıştı. ÖSYM Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri, YÖK üyeleri ve rektörler ile birlikte toplantılar yaparak süreci paydaşları ile detaylı bir şekilde ele almıştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, sınavla ilgili kendi iç süreçlerini de gözden geçirdiklerine ve sınavda soru iptallerine yol açan süreçlerde iyileştirmeler yaptıklarına ve iyileştirmelerin süreklilik arz edeceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bu çalışmaların ilk sonucu 25 Şubat 2018'de yapılan TUS sınavına yansıdı. Bu kapsamda, 25 Şubat 2018'de yapılan TUS'a yönelik soru iptali ile ilgili mahkemeye başvuru olmadı. TUS'ta hiçbir soru iptal edilmedi ve sonuçlar planlandığı gibi zamanında, 15 Mart 2018'de açıklanacak.