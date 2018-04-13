TÜRKONFED STEM Anadolu Öğrencileri Girişim Projelerini İş Dünyasına Sunacak

İSTANBUL - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), geleceğin girişimcilerini yetiştirmek ve Türkiye’de genç girişimcilik ekosistemi oluşturabilmek amacıyla geçen yıl İstanbul’da başlattığı, bu yıl ise “STEM Anadolu” adıyla farklı illerde sürdürdüğü STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar Projesi’nin kapanışı, dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi’nde (Global Entrepreneurship Congress - GEC) yapılacak. 16-19 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Global Girişimcilik Zirvesi, 170’i aşkın ülkeden 3 binden fazla katılımcıyı, 300’den fazla uluslararası uzman konuşmacı ile 150’den fazla oturumda buluşturacak.

ABD Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Hibe Programı tarafından finanse edilen ve Genç Başarı Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen “STEM Anadolu”, 4 farklı kentte 160 lise öğrencisini girişimci eko-sistemi ile tanıştırdı. Aldıkları eğitim ile projelerini geliştiren Diyarbakır, Eskişehir, Ankara ve İzmir eğitimlerine katılan 160 liseli genç, girişimci ekosistemin en önemli etkinliği için İstanbul’a geliyor. STEM Anadolu’nun liseli gençleri, Global Girişimcilik Kongresi kapsamında 17-18 Nisan 2018 tarihlerinde geliştirdikleri projeleri, iş ve girişimci ekosisteminin önde gelen isimlerine sunma imkanı yakalayacak. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ile TÜRKONFED üyesi federasyonlardan İstanbul Sanayicileri ve İşadamları Derneği (İSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu’nun da aralarında olduğu iş insanları STEM Anadolu öğrencilerinin genç girişimci fikirlerini dinleyecek.

160 lise öğrencisi aynı zamanda İstanbul ve İzmit’te fabrika ziyaretleri de gerçekleştirecek. Bilişim, tıbbi teknoloji ve otomotiv yan sanayi firmalarına düzenlenecek teknik gezilerinin yanında STEM Anadolu öğrencileri projeleri için mentörlük desteği de alabilecek.

GİRİŞİM FİKİRLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Global Girişimcilik Kongresi’nde sunulacak fikirler arasında özellikle sağlık alanındaki girişim fikirleri öne çıkıyor. Projeler arasında, hemofili hastalarının özellikle de kalp kapakçığı ameliyatı olan hastaların düzenli olarak yaptırdığı kan tahlilini kolaylaştıracak uygulamadan; engelli, yaşlı ve kimsesiz hastaların tedavilerinde hijyen konusunda yardımcı olan mini arabaya, renk körlüğü için uygulama aracılığı ile giyilen giysinin rengini sesli olarak ileten yazılımdan, görme engelliler için ses ile açılan kapıya kadar birçok yaratıcı ve toplumsal fayda sağlamaya yönelik girişim fikri yer alıyor.

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BU YIL 160 LİSE ÖĞRENCİSİ GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ İLE TANIŞTI

Türkiye’nin kronik sorunlarından biri olan işsizlikle mücadelede, gençlerin inisiyatif alabilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla başlatılan ve bu yıl Anadolu’ya yayılan proje, sürdürülebilir kalkınmada gençlerin dinamizminin kullanılabilmesini hedefiyle hayata geçirildi. Proje kapsamında bu yıl başvurular arasından seçilen 160 lise öğrencisi eğitim aldı. Diyarbakır, İzmir, Ankara, Eskişehir illerinde gerçekleştirilen ve ikişer gün süren STEM eğitimleriyle, lise öğrencilerine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik dersleri verildi. İngilizce ‘kök’ anlamına gelen ve Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan “STEM” alanlarında kariyere teşvik edilen öğrenciler, ‘geleceğin yenilikçilik odaklı girişimcileri’ olmaları ve hayallerini hayata geçirmeleri konusunda cesaretlendirildi.