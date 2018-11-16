Türkiye'nin sıçrama yapması için gayret gösteriyoruz

BURDUR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hep birlikte Türkiye'nin daha yukarılara doğru tırmanması, daha büyük sıçramalar yapabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Burdur Valiliği'ni ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Selçuk, Vali Hasan Şıldak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazi İlkokulu temel atma törenine katılan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, temel atma törenlerini gördükçe eğitimin geleceği açısından çok daha umutlu hale geldiklerini belirtti.

İl il dolaşıp gerek hayırseverlerin gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesi içerisinde inşa edilen okulların temel atma törenlerini adım adım takip ettiklerini vurgulayan Selçuk, Gazi İlkokulu ve benzer okulların sayısının artmasının önemini anlattı.

Bakan Selçuk, "Bütün Türkiye'nin eğitim altyapısı bakımından şimdiye kadar geldiği müthiş ilerleme seviyesini daha da yükseltmesi ümidimiz. Son 16 yıldır yapılan eğitim kuruluşlarına yönelik hamleler gerek altyapı gerek dijital sistemler gerek öğretmen sayısı açısından yapılan bütün çabalar Türk eğitim sisteminin ciddi bir yere gelmesini sağladı. Bu aşamada bizim nitelikle ilgili çok daha farklı şeyler yapmamız için bir yol açılmış, fırsat verilmiş oldu. Ben Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk eğitim sisteminin Milli Eğitim Bakanlığımız vasıtasıyla çok daha ileri adımlar atacağına gönülden inanıyorum. Bunun için de bütün öğretmenlerimizin, velilerimizin, toplumumuzun desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Vizyon 2023 dokümanı doğrultusunda, bu dokümanın gereğinin yerine getirilmesi için Türkiye'yi adım adım dolaştıklarını vurgulayan Selçuk, "Hep birlikte Türkiye'nin daha yukarılara doğru tırmanması daha büyük sıçramalar yapabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan'dan "büyük kale" istedi

Bakan Selçuk, Burdur'a, Ankara'dan bir ekiple geldiklerini vurgulayarak, kenti çok daha müreffeh, gelişmiş gördüğünü ve bundan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Temel atma töreninin ardından Gazi İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Selçuk, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Burada çocukların istek ve sorunlarını dinleyen Selçuk, "Elinizde sihirli değnek olsa ne yapardınız?" diye sordu.

Bir öğrenci Bakan Selçuk'tan bisiklet, diğeri büyük bir kale, bir diğeri de bütün okulları yönetmek istediğini kaydetti.