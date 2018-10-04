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Türkiye'nin en büyük yurt projesinin 5 bin kişilik kısmı tamamlandı

Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun tamamlanan 5 bin kişilik kısmına bu ay içerisinde öğrenci alınması planlanıyor.

Türkiye'nin en büyük yurt projesinin 5 bin kişilik kısmı tamamlandı

Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun tamamlanan 5 bin kişilik kısmına bu ay içerisinde öğrenci alınması planlanıyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:01
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Türkiye'nin en büyük yurt projesinin 5 bin kişilik kısmı tamamlandı

Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun tamamlanan 5 bin kişilik kısmına bu ay içerisinde öğrenci alınması planlanıyor.

Kardeşler Mahallesi'nde 310 bin metrekare alana yapılan, 8 yurt bloğu, 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitness alanı, 4'ü açık 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu bünyesinde barındıran projenin 5 bin kişilik ilk etabı tamamlandı.

Vali Davut Gül ve İl Genel Meclisi üyeleri, yurt alanını ve inşaatları tamamlanan binaları gezdi.

Vali Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yurdun İl Özel İdaresi tarafından yapılarak Kredi Yurtlar Kurumu'na kiraya verileceğini söyledi.

Yurdun, Sivas'ın önemli bir eksiğini gidereceğini dile getiren Gül, "Üniversitemizin altyapısını güçlendirecek. Sivas'ı tercih eden, tercih edecek her öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında kalabileceği yurt kapasitesi oluşmuş oldu. Şu andan itibaren 10 bin kişilik yurdun 5 bin kişilik kısmı Kredi Yurtlar Kurumumuza teslim edildi. Kalan 5 bin kişiliği de ayın sonuna kadar teslim edilecek. İlk 5 bin kişiliğin donanım malzemeleri geldi, temizlik çalışmaları Kredi Yurtlar Kurumu tarafından devam ettiriliyor. İlk 5 bin kişi için 258 kişinin işe alımı başladı, mülakatları yapıldı. Dolayısıyla da hiçbir eksiğimiz kalmadı." diye konuştu.

Gül, yurt alanına giden yolda çalışma başlatıldığını da belirterek, şunları kaydetti:

"40 metre genişliğindeki yolumuz adeta bir bulvar gibi, onun çalışmaları başladı. Geniş kaldırımları olacak, çift gidiş, çift geliş, güzel bir yolumuz olacak ve peyzajı yapılacak. İnşallah bu ay içerisinde bütün öğrencilerimizi almak istiyoruz. Öğrencilerimizin üniversiteye ulaşımıyla ilgili de kooperatifle görüşmeler devam ediyor. Belediye yeni bir fiyat tarifesi uygulayacak, sembolik fiyatlarla bu öğrencilerin üniversiteye gidip gelebileceği ring oluşturmak istiyoruz. Sembolik fiyatlar olmasının sebebi de bu gençler Sivaslılara, bizlere emanet, dolayısıyla da bizim bakış açımız buradaki gençlerin olabildiğince parasını almak, bunları ticari bir meta olarak görmek değil. Her gencimizi, kendi kardeşimiz, kendi evladımız, kendi yavrumuz gibi görüyoruz. Bütün Sivas böyle düşünüyor. İnşallah burada kaldıkları sürece memnun olurlar, mutlu olurlar. Sivas, hızlı trenle üniversite öğrencilerinin daha çok gelmek istediği şehir olur. Bu, Türkiye'de 10 ayda yapılan en büyük projelerden biri, inşallah kazasız, belasız bitirip öğrencilerin hizmetine sunacağız."

İkinci üniversitenin de kuruluş sürecinin hızlanacağını belirten Vali Gül, "Sivas iki üniversite, hızlı tren, insan ve tarih potansiyeliyle tercih edilebilir bir il olacak." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin En Büyük Yurt Projesi
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