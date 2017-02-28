"Türkiye'nin büyümesinde aktif rol oynayacağız"

P&G Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı David Taylor, "Türkiye'de kazanmaya devam etmeye ve Türkiye'nin büyümesinde aktif rol oynamaya kararlıyız. Burada sezgisi ve kavrayışı kuvvetli, dinamik, beklentileri yüksek bir tüketici kitlesi var." dedi.

P&G Türkiye'nin kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü çerçevesinde Gebze'deki yeni fabrika yatırımlarının resmi açılışı yapıldı.

Taylor burada yaptığı konuşmada, şirketin dünyanın 70 ülkesinde faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 180 ülkede de marka ve ürünlerini sattığını belirtti.

Türkiye'deki yerel operasyonun 1987 yılında başladığını ifade eden Taylor, 30 yıldır Türkiye'deki tüketicilere hizmet vermekten gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin zamanla kendileri için önemli bir pazar haline geldiğini vurgulayan Taylor, "Türkiye'de kategori lideri 18 markamız var. Bu markalarımızdan en az birinin Türkiye'de 19 hanenin 9'unda kullanılıyor olması, ürünlerimizin ve aynı zamanda ürünlerimizi Türkiye tüketicileri için üreten, iletişim yapan, tedarik eden ve satan bugün burada birçoğu bizlerle olan P&G çalışanlarının kalitesi ve üstünlüğünün göstergesidir." diye konuştu.

"Türkiye'de satılan P&G ürünlerinin yüzde 60'ı yerli üretim"

Hizmet verdikleri ve vermek istedikleri tüketicilere yakın yerlerde üretim yapmak istediklerini anlatan Taylor, bu şekilde pazarın dinamiklerini daha iyi anladıklarını ifade etti.

Taylor, Türkiye'de satılan P&G ürünlerinin yüzde 60'ının yerli üretim olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kazanmaya devam etmeye ve Türkiye'nin büyümesinde aktif rol oynamaya kararlıyız. Burada sezgisi ve kavrayışı kuvvetli, dinamik, beklentileri yüksek bir tüketici kitlesi var. Markalarımızın, onların hayatında küçük, ama anlamlı bir yer tutması bize heyecan veriyor. Yenilikçi markalarımız ve ürünlerimizle onlara hizmet etmeye kararlıyız. Yenilikçilik P&G'nin can damarıdır. Gebze tesisimize yaptığımız yatırımla üstün bebek bakımı ve kadın bakımı ürünlerinin en yenilerini Türkiye'deki tüketicilerimize sunma fırsatı buluyoruz. Yeni üretim hatlarına yaptığımız yatırımla P&G'nin ileri teknolojiye sahip üretim imkanları ve kapasitesini Türkiye'ye getirerek yerli üretimi artırmış olacağız."

Türkiye'nin yeni reformların yanı sıra yerel yönetimlerin yatırımları teşvik etmesine olanak veren ekonomik reformları tamamlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Taylor, reformların yatırım ortamını güçlendirerek Türkiye'de iş yapmayı kolaylaştıracağını söyledi.

"İnovasyonu can damarımız olarak kabul ediyoruz"

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da 30 yıldır istikrarlı büyüme kararlılığının göstergesi olarak işletmeler, çalışanlar ve markalara sürekli yatırım yaptıklarını belirtti.

Türkiye'deki 2 fabrikalarıyla ekonomiye katkı sağlarken üretim alanında yeniliklere de imza attıklarını söyleyen Turnaoğlu, Kocaeli'deki fabrikalarında üretimini yaptıkları markalara ilişkin bilgi verdi. Turnaoğlu, şunları kaydetti:

"Burası önemli ihracat yapan bir fabrika. Üretimimizin yüzde 20'sini, 10'u aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de inovasyonu can damarımız olarak kabul ediyoruz. 30. yılımızı da bu sloganla kutlamak istedik. Mesajımız, 'Hep daha iyisiyle hep daha ileriye.' Bunun bir sembolü olarak da bugün 250 milyon liralık bir yatırımımızı açıyoruz. Prima ve Orkid markalarımızda dünya standartlarındaki en üst teknolojiyi bugün Gebze'ye getirdik ve yerli üretimimizi de artırıyoruz. Mikroyastık teknolojisine sahip Orkid Platinum'u dünyada ilk kez Türkiye'de sunduk ve ilk kez yerelleştirme olarak da Türkiye'de üretilmeye başlıyor. Yine Prima'daki emici kanal teknolojisine sahip Aktif Bebek'in seri üretimi Avrupa'da ilk burada bulunduğumuz Türkiye fabrikasında yapılıyor. Bu sayede Prima Aktif Bebek Türkiye'deki ilk ve tek emici kanallı bebek bezi oldu. Bu sayede Prima ve Orkid'in yüzde 90'dan fazlası Türkiye'de üretiliyor. Bunun ithalatı azaltmasını, yerli üretimi desteklemesini bekliyoruz. Hükümetimizin uzun zamandır yürüttüğü yerli üretim politikaları için bunun iyi bir örnek oluşturacağını ümit ediyoruz. Bu konuda daha fazla yatırım gelecektir hem P&G'den hem de diğer şirketlerden. Bu yatırımımızla beraber biz P&G olarak Türkiye'deki toplam yatırımımızı 2 milyar liraya, aşağı yukarı 700 milyon dolara getirdik."

"Türkiye'ye doğrudan yatırımlar hızla artıyor"

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut da Türkiye'nin son 15 yılda yükselen ekonomiler arasında kendine önemli bir yer edindiğini söyledi. Bunun tesadüf olmadığını ifade eden Ermut, "Ülkemizin elde ettiği bu ivme geleceğe umutla bakmamızı ve kendimize daha büyük hedefler koymamızı mümkün kılıyor. Ortak hedefimiz, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler seviyesinden artık gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak. Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar, 2003 yılına kadar sadece 15 milyar dolarken, 2003 yılından günümüze kadar toplam 180 milyar dolar doğrudan yatırım ülkemize geldi." dedi.

Ermut, doğrudan yatırımlar açısından bakıldığında Temmuz ayı sonrasında ve son çeyrekte Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların hızla arttığını gördüklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Taylor, Turnaoğlu, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ermut, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

Işık ve beraberindekiler daha sonra fabrikayı gezdi, şirketin ihracat haritası önünde fotoğraf çektirdi.