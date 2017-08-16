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Türkiye'den Kazakistanlı 500 öğrenciye eğitim bursu

Türkiye yeni öğretim yılında Kazakistanlı 500 öğrenciye eğitim bursu verecek.

Türkiye'den Kazakistanlı 500 öğrenciye eğitim bursu

Türkiye yeni öğretim yılında Kazakistanlı 500 öğrenciye eğitim bursu verecek.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:16
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Türkiye'den Kazakistanlı 500 öğrenciye eğitim bursu

ASTANA

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2017-2018 öğretim yılında 500 Kazak öğrenciye eğitim bursu vereceği bildirildi.

Burs için başvuruların başladığı belirtilen açıklamada, burs hakkı kazanan 500 öğrencinin Kazakistan'ın Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde bir yıl burslu hazırlık eğitimi göreceği duyuruldu.

Açıklamada, hazırlık sınıfını başarıyla bitirenlerin birinci sınıfa alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin hem Kazakistan hem de yurt dışında rekabetçi olmak amacıyla eğitim programlarını oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Üniversite dünya seviyesinde eğitim kuruluşu ve merkezi haline geldi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yılda yaklaşık 400 öğrencinin bir dönemlik eğitimlerini Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde sürdürme imkanı bulduğuna işaret edilerek, üniversite mezunlarının Kazakistan'ın büyük şirket, kurum ve örgütlerinde yönetici görevleri üstlendiği vurgulandı.

Kazakistan ve Türkiye'nin ortak devlet üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin temeli 6 Haziran 1991'de atılmış, işlevi de "Orta Asya'nın tarihi ilim ve kültür merkezi olan Türkistan şehrini kalkındırmak" olarak belirlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKazakistanöğrenciEğitim Bursu
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