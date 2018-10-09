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Türkiye'de okullaşma oranı OECD ortalamasının üzerinde

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2018 Raporu'na göre 20-24 yaş arasındaki nüfusun okullaşma oranı, OECD ortalamasının bir hayli üzerinde seyrederek yüzde 52 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Türkiye'de okullaşma oranı OECD ortalamasının üzerinde

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2018 Raporu'na göre 20-24 yaş arasındaki nüfusun okullaşma oranı, OECD ortalamasının bir hayli üzerinde seyrederek yüzde 52 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

09 Ekim 2018 Salı 11:16
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Türkiye'de okullaşma oranı OECD ortalamasının üzerinde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiği, Türkiye'deki çocukların eğitim sıralamasının OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı.

Selçuk, OECD tarafından yapılan ve ülkelere eğitim alanında veri sağlayan PISA araştırması kapsamında talep edilen 2018 PISA verilerinin henüz açıklanmadığını bildirdi.

Bakan Selçuk, PISA araştırmasının 2018 uygulamasının Türkiye'de tamamlandığını, sonuçların OECD tarafından Aralık 2019'da açıklanacağını ifade etti.

"OECD ortalamasına son derece yakın bir performans"

11 Eylül 2018'de yayınlanan OECD Bir Bakışta Eğitim 2018 Raporu'na göre, OECD ülkeleri genelinde 2016'da 5-14 yaş arası okullaşma oranının yüzde 98 olduğunu, bu oranın Türkiye'de yüzde 95 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Selçuk, Türkiye'nin OECD ortalamasına son derece yakın bir performans sergilediğine dikkati çekti.

Selçuk, aynı raporda 20-24 yaş arasındaki nüfusun okullaşma oranının, 2016'da OECD ülkeleri genelinde yüzde 42 olduğunu, Türkiye'de söz konusu yaş grubuna ilişkin okullaşma oranının OECD ortalamasının bir hayli üzerinde seyrederek yüzde 52 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Ortaöğretim kademesinden mezun olan 25 yaş altı nüfusun oranının, OECD ülkeleri genelinde yüzde 81 iken Türkiye'de yüzde 71 olarak gerçekleştiğini aktaran Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunlardan mesleki ortaöğretim programlarından mezun olan 25 yaş altı nüfusun oranı Türkiye'de yüzde 38 iken OECD ülkeleri genelinde yüzde 31 seviyelerinde kalmıştır. Raporda belirtilen bir diğer önemli husus, Türkiye'de yükseköğretime katılım oranının giderek artış göstermesidir. Bu doğrultuda, 2007-2017 yılları arasında Türkiye'deki yükseköğretim derecesine sahip 25-34 yaş arası nüfusun oranı yüzde 17 artış gösterirken, OECD ortalamasında yüzde 10'luk bir artış gerçekleşmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin TanrıkuluOECD
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