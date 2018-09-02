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Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı'na başvuru için yarın son gün

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğitimcilerin yetiştirilmesini hedefleyen yüksek lisans programına başvuru süresi yarın sona eriyor.

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı'na başvuru için yarın son gün

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğitimcilerin yetiştirilmesini hedefleyen yüksek lisans programına başvuru süresi yarın sona eriyor.

02 Eylül 2018 Pazar 19:13
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Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı'na başvuru için yarın son gün

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, ana dilleri Türkçeyi öğretmek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" için başvuru süresi yarın doluyor.

YTB'den yapılan açıklamada, Sakarya, Akdeniz, Hacettepe, Necmettin Erbakan ve Yıldız Teknik üniversiteleri iş birliğiyle geliştirilen, yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretecek nitelikli ve donanımlı eğitimcilerin yetiştirilmesini amaçlayan programa başvuru için son günün yarın olduğu hatırlatıldı.

Program kapsamında yurt dışında yaşayan çocuklara ana dillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra Türk kültürünü, yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğitimcilerin yetiştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Ki̇mler başvurabilir?

YTB'nin açıklamasında, Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı'nın, üniversite eğitimini Türkiye'de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış, halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlıların başvurusuna açık olduğu belirtildi.

Programa kabul edilecek adaylardan, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına ana dillerini öğretme konusunda rol üstlenmesinin beklendiği ifade edildi.

Program, iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı iki yarıyıldan oluşan staj ve tez dönemini kapsayacak şekilde iki yıldan oluşuyor.

Aylık burs ve ücretsiz konaklama imkanı

Programa kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları YTB tarafından karşılanacak. Ayrıca, öğrencilere aylık burs ve ücretsiz konaklama imkanı sunuluyor.

YTB'nin açıklamasında adayların, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına ana dillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri beklendiğinin altı çizildi.

Adayların programla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve başvuru yapmak için https://www.ytb.gov.tr/turkceylp/ adresini ziyaret edebileceği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkçeTürkçe Öğretimi Yüksek Lisans ProgramıYTBYurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
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