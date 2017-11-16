Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirmeler tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin, Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ya da Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) sonuçları ile yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, iki yıl sonunda başarısızlık sebebiyle ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri tamamlandı.

Yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 17-23 Kasım 2017'de ilgili üniversite tarafından yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.