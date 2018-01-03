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Türk üniversitelerinin 2017 karnesi belli oldu

Türkiye'den 17 üniversite, dünya genel sıralaması yapan 10 kurumdan en az 6'sının açıkladığı listeye girme başarısını gösterdi.

Türk üniversitelerinin 2017 karnesi belli oldu

Türkiye'den 17 üniversite, dünya genel sıralaması yapan 10 kurumdan en az 6'sının açıkladığı listeye girme başarısını gösterdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:28
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Türk üniversitelerinin 2017 karnesi belli oldu

ANKARA - ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından, Türk üniversitelerinin 2017 yılı dünya genel sıralamalarındaki durumunu gösteren rapor hazırlandı.

Raporda, üniversite yöneticilerine, akademisyenlere, öğrencilere ve yüksek öğretimdeki gelişmeleri takip edenlere yönelik, 2017'de yayımlanan 10 farklı dünya genel sıralamasında 160 Türk üniversitesinin son durumuna yer verildi.

Türk üniversitelerinin 2017'de yer aldığı 10 kuruluş ise Webometrics, SCIMago, US News and World Report, QS, THE, Leiden (CWTS), CWUR, RUR, ARWU ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı şeklinde sıralandı.

Dünya genel sıralaması yapan 10 kurumdan en az 6'sının açıkladığı listeye Türkiye'den 17 üniversite girdi. Buna göre, ODTÜ, İstanbul, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversiteleri 10 dünya sıralamasının 10'un da da yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 9 dünya sıralamasında yer alırken Boğaziçi, Bilkent, Erciyes, Marmara ve Dokuz Eylül üniversiteleri 8'er dünya sıralamasına, Yıldız Teknik, Koç, Akdeniz üniversiteleri ise 7'şer dünya sıralamasına, Ege, Sabancı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ise 6'şar dünya sıralamasına girdi.

İlk 500'e girebilen Türk üniversiteleri

2017'de yayımlanan 10 dünya sıralamasında, 8 Türk üniversitesi en az bir sıralamada ilk 500'e girdi. Buna göre, ODTÜ ve Bilkent üniversiteleri 5'er dünya sıralamasında, Boğaziçi 4, Koç, Sabancı ve İstanbul üniversiteleri 3'er, İstanbul Teknik Üniversitesi 2 ve Hacettepe Üniversitesi bir sıralamada "dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi" arasına girme başarısını gösterdi.

Dünya sıralamalarında en üst sıradaki Türk üniversitesi, US News tarafından açıklanan listeye 190'ıncı sıradan giren Boğaziçi oldu. Boğaziçi Üniversitesini, US News tarafından açıklanan listeye 314'üncü sıradan giren ODTÜ ile THE'nın sıralamasına 325'inci sıradan giren Koç Üniversitesi izledi.

Raporun tamamına http://tr.urapcenter.org/2017/Universitelerimizin_2017_Yili_Dunya_Genel_Siralamalarindaki_Durumu.pdf adresinden ulaşılabilecek.

AA

Son Güncelleme: 03.01.2018 11:31
Anahtar Kelimeler:
Türk üniversiteleriTürkiye
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