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Türk Akımı nedeniyle Battı Hattı devre dışı kalacak

Rusya, Türk Akımı projesinde ilk hattın devreye alınmasıyla Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye doğalgaz ihraç etmeyecek.

Türk Akımı nedeniyle Battı Hattı devre dışı kalacak

Rusya, Türk Akımı projesinde ilk hattın devreye alınmasıyla Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye doğalgaz ihraç etmeyecek.

15 Mart 2017 Çarşamba 13:38
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Türk Akımı nedeniyle Battı Hattı devre dışı kalacak

Rusya, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin devreye alınmasıyla Türkiye’ye Batı Hattı üzerinden gaz ihracatını sonlandıracak.

Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlanan Türk Akımı’na ilişkin hükümetlerarası anlaşma metninde, Batı Hattı ile Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan sınırından sağlanan gaz iletimine, projede ilk hattın devreye girmesiyle son verileceği belirtildi.

Öngörülen rota değişikliği neticesinde Türkiye’ye yönelik doğalgaz ihracatının etkilenmeyeceği vurgulanan metinde, Türk Akımı’nın devreye girmesiyle Bulgaristan rotasındaki ilgili kontratların düzenlenmesi gerektiği de kaydedildi.

Rusya geçen yıl Batı Hattı boru hattı sistemi ile Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ve Mavi Akım ile de Karadeniz üzerinden Türkiye’ye toplam 24,7 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmişti.

Türk Akımı projesinde deniz kısmı inşaatına gelecek aylarda başlanması, proje kapsamında ilk hattın 2019 sonunda devreye alınması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
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