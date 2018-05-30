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Tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi masaya yatırıldı

Yükseköğretim Kurulunca, "Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve Doktora Eğitimi" toplantısında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ve doktora eğitiminin nasıl yapılabileceği ve mevzuat düzenlemeleri masaya yatırıldı.

Tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi masaya yatırıldı

Yükseköğretim Kurulunca, "Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve Doktora Eğitimi" toplantısında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ve doktora eğitiminin nasıl yapılabileceği ve mevzuat düzenlemeleri masaya yatırıldı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:26
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Tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi masaya yatırıldı

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve Doktora Eğitimi" toplantısında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ve doktora eğitiminin nasıl yapılabileceği, eğitimlerin süreleri, tezlerin yönetimi gibi hususlar ve mevzuat düzenlemeleri ele alındı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, tıp ve diş hekimliği alanlarında bütünleşik doktora eğitiminin görüşüldüğü Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve Doktora Eğitimi toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyeleri, YÖK yetkilileri ve üniversitelerin rektör, tıp ve diş hekimliği fakültesi dekanları ile sağlık bilimleri enstitüsü müdürleri katıldı.

Toplantıda, Saraç bir selamlama konuşması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Diclehan Orhan ise konuya ilişkin sunum yaptı. Konuşmaların ardından YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu yönetiminde, soru-cevap kısmına geçildi.

Toplantının soru-cevap kısmında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ve doktora eğitiminin nasıl yapılabileceği, eğitimlerin süreleri, tezlerin yönetimi gibi hususlar ve mevzuat düzenlemeleri ile bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim KuruluYÖK
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